Новый «Проект» певца Ли Сын Ги

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2020-12-08 15:32:17
Певец Ли Сын Ги (이승기) завершил работу над седьмым студийным альбомом. Его релиз запланирован на 10 декабря. Новая пластинка под названием «Проект» (THE PROJECT) состоит из девяти песен с заглавным треком «Я постараюсь» (잘할게). Как отметили в продюсерском агентстве HOOK ENTERTAINMENT, данный музыкальный трек написан в жанре рок-баллад. Известно, что в работе над альбомом принимали участие многие известные музыканты. Среди них певец и композитор Юн Чжон Син (윤종신) и вокалист группы NELL Ким Чжон Ван (김종완). Последний, шестой, студийный альбом Ли Сын Ги был опубликован 10 июня 2015 года. Ранее, 15 ноября, певец представил сингл «Очевидный мужчина» (뻔한 남자).
2020-12-08 15:32:17
2020-12-08 13:43:06
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