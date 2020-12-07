Новый «Проект» певца Ли Сын Ги

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Певец Ли Сын Ги (이승기) завершил работу над седьмым студийным альбомом. Его релиз запланирован на 10 декабря. Новая пластинка под названием «Проект» (THE PROJECT) состоит из девяти песен с заглавным треком «Я постараюсь» (잘할게). Как отметили в продюсерском агентстве HOOK ENTERTAINMENT, данный музыкальный трек написан в жанре рок-баллад. Известно, что в работе над альбомом принимали участие многие известные музыканты. Среди них певец и композитор Юн Чжон Син (윤종신) и вокалист группы NELL Ким Чжон Ван (김종완). Последний, шестой, студийный альбом Ли Сын Ги был опубликован 10 июня 2015 года. Ранее, 15 ноября, певец представил сингл «Очевидный мужчина» (뻔한 남자).