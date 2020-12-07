Музыкальная передача «Мисс трот» возвращается на экраны





Показ второго сезона передачи «Мисс трот» (미스트롯) телеканала TV Chosun состоится 17 декабря. На сегодняшний день это один из популярнейших музыкальных конкурсов в РК. Наивысший телевизионный рейтинг первого сезона, сообщает Nielsen Korea, составил 35,7%. Сообщается, что в последние пять месяцев проводился отбор участников передачи. Конкуренция была намного выше, чем первом сезоне. В общей сложности жюри пришлось рассмотреть выступления более 20 тыс. кандидатов. Ким Сон Чжу (김성주) вновь станет ведущим второго сезона передачи. Также в ней примут участие «лучшая шестёрка» участников музыкального шоу «Мистер трот», певицы Чан Юн Чжон (장윤정), Син Чжи (신지) из «Кхоётхэ» (코요태) и многие другие исполнители.