



Дата рождения: 5 ноября 1982 г.

Рост: 156 см

Вес: 43 кг

Дебют: сериал телеканала SBS «Ва-банк» (올인), 2003 г.





Актриса Хан Чжи Мин (한지민) родилась в Сеуле. С детства мечтала о карьере врача. Повзрослев, актриса заинтересовалась социальной работой, в последствии окончив по этой специальности университет. Хан Чжи Мин с ранних лет отличалась невероятной красотой. Она хорошо училась в школе. По словам учителей, обладала яркими лидерскими качествами. Дебют актрисы состоялся в 2003 году в сериале телеканала SBS «Ва-банк» (올인). В том же году на экраны вышел ещё один сериал телеканала MBC «Хороший человек» (좋은 사람), в котором артистка исполнила одну из главных ролей. В 2003 году также состоялась премьера фильма «В тайне от отца» (아버지 몰래). В общей сложности Хан Чжи Мин снялась в 16 сериалах и 17 фильмах. Наиболее успешные из них - «Эпоха теней» (밀정) режиссёра Ким Чжи Уна (김지운), «Мисс Пэк» (미쓰백) режиссёра Ли Чжи Вон (이지원) и «Гнев короля» (역린) режиссёра Ли Чжэ Гю (이재규). Актриса Хан Чжи Мин является обладателем ряда наград, среди которых премия «Лазурного дракона» (청룡영화상), KBS Drama Awards, MBC Drama Awards и SBS Drama Awards.