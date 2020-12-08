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О нас Go to KBS

Жозе (조제)

#Новости шоу-бизнеса l 2020-12-07


Режиссёр: Ким Чжон Гван

В ролях: Нам Чжу Хёк, Хан Чжи Мин

Жанр: драма

На экранах: с 10 декабря 2020 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 15 лет


Девушка по имени Жозе живёт в доме бабушки. Она увлекается чтением литературы, живя в собственном мире фантазий. Однажды в её жизни появляется молодой человек. Ëн Сок, так зовут парня, начинает проявлять искренний интерес к Жозе. Тем не менее девушка старается не принимать его ухаживания, и на это у неё есть особая причина.

Жозе (조제)
Жозе (조제)
Жозе (조제)
Жозе (조제)
Жозе (조제)
Жозе (조제)
Жозе (조제)
Жозе (조제)
Жозе (조제)
Жозе (조제)
Жозе (조제)
Жозе (조제)
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