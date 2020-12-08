Самые высокие доходы в течение жизни – у 45-летних южнокорейцев
2020-12-08 15:32:17
#Новости шоу-бизнеса l 2020-12-07
Режиссёр: Ким Чжон Гван
В ролях: Нам Чжу Хёк, Хан Чжи Мин
Жанр: драма
На экранах: с 10 декабря 2020 г.
Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 15 лет
Девушка по имени Жозе живёт в доме бабушки. Она увлекается чтением литературы, живя в собственном мире фантазий. Однажды в её жизни появляется молодой человек. Ëн Сок, так зовут парня, начинает проявлять искренний интерес к Жозе. Тем не менее девушка старается не принимать его ухаживания, и на это у неё есть особая причина.
2020-12-08 15:32:17
2020-12-08 13:43:06
2020-12-08 12:09:06
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