



Режиссёр: Ким Чжон Гван

В ролях: Нам Чжу Хёк, Хан Чжи Мин

Жанр: драма

На экранах: с 10 декабря 2020 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 15 лет





Девушка по имени Жозе живёт в доме бабушки. Она увлекается чтением литературы, живя в собственном мире фантазий. Однажды в её жизни появляется молодой человек. Ëн Сок, так зовут парня, начинает проявлять искренний интерес к Жозе. Тем не менее девушка старается не принимать его ухаживания, и на это у неё есть особая причина.