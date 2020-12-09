Голы, забитые футболистом Сон Хын Мином в английской премьер-лиге
2020-12-09
#Мелодии Кореи l 2020-12-09
Молодые корейские музыканты всё чаще обращаются к традиционной музыке. В последнее время больше творческих коллективов стали работать в жанре фьюжн, делая вариации на основе традиционных мелодий. В нашем выпуске мы расскажем вам о нескольких таких коллективах и познакомим с композициями этих артистов.
Выпуск 493. Вариации на традиционные мелодии
* Песня «Сэтхарён» – Группа «Тхорис»
* Песня «Эхори ссунгоя» – Группа Chudahye Chagis + Песня «Сури сури махасури» - Ли На Рэ (вокал)
* Песня «Моя судьба» – Группа «Корэя»
2020-12-09
2020-12-10
2020-12-09
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