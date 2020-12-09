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Вариации на традиционные мелодии

#Мелодии Кореи l 2020-12-09

Мелодии Кореи

Вариации на традиционные мелодии

Молодые корейские музыканты всё чаще обращаются к традиционной музыке. В последнее время больше творческих коллективов стали работать в жанре фьюжн, делая вариации на основе традиционных мелодий. В нашем выпуске мы расскажем вам о нескольких таких коллективах и познакомим с композициями этих артистов. 


Выпуск 493. Вариации на традиционные мелодии

* Песня «Сэтхарён» – Группа «Тхорис»

* Песня «Эхори ссунгоя» – Группа Chudahye Chagis + Песня «Сури сури махасури» - Ли На Рэ (вокал)

* Песня «Моя судьба» – Группа «Корэя»

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