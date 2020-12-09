Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

В январе в КНДР предстоят важные события

#Последние события на Корейском полуострове l 2020-12-10

На пути к воссоединению

ⓒ YONHAP News

В конце января в Пхеньяне состоится четвёртая сессия Верховного народного собрания КНДР 14-го созыва. Обычно ежегодные сессии северокорейского парламента проходят в апреле, но на этот раз её решено провести непосредственно после съезда Трудовой партии Кореи, который запланирован на начало года. С подробностями - политический обозреватель Чхве Ён Иль.  

Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >