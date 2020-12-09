В январе в КНДР предстоят важные события

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В конце января в Пхеньяне состоится четвёртая сессия Верховного народного собрания КНДР 14-го созыва. Обычно ежегодные сессии северокорейского парламента проходят в апреле, но на этот раз её решено провести непосредственно после съезда Трудовой партии Кореи, который запланирован на начало года. С подробностями - политический обозреватель Чхве Ён Иль.