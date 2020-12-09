В январе в КНДР предстоят важные события

Голы, забитые футболистом Сон Хын Мином в английской премьер-лиге
2020-12-09
#Последние события на Корейском полуострове l 2020-12-10
В конце января в Пхеньяне состоится четвёртая сессия Верховного народного собрания КНДР 14-го созыва. Обычно ежегодные сессии северокорейского парламента проходят в апреле, но на этот раз её решено провести непосредственно после съезда Трудовой партии Кореи, который запланирован на начало года. С подробностями - политический обозреватель Чхве Ён Иль.
2020-12-09
2020-12-10
2020-12-09
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >