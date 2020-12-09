Разводы в КНДР

Голы, забитые футболистом Сон Хын Мином в английской премьер-лиге
2020-12-09
#Сближаясь с Севером l 2020-12-10
Пандемия COVID-19 вынуждает людей оставаться дома, а также вызывает финансовые проблемы, которые приводят к семейным конфликтам. В таких странах как Китай, США и Великобритания увеличилось число разводов. Сегодня мы узнаем о ситуации с разводами на севере Корейского полуострова, а поможет нам в этом адвокат О Хён Чжон.
2020-12-09
2020-12-10
2020-12-09
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