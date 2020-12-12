Товарооборот между КНДР и КНР достиг минимума

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В октябре этого года товарооборот между Северной Кореей и Китаем сократился на 99,4% по сравнению с октябрём прошлого года, составив 1 млн 660 тыс. долларов. Об этом говорится в представленном 10 декабря докладе Корейской ассоциации внешней торговли. Такая ситуация объясняется последствиями мер северокорейских властей по закрытию границ с целью не допустить проникновения вируса COVID-19 в страну. Нынешний показатель является минимальным для месячного периода. По сравнению с сентябрём, объём двусторонней торговли сократился на 92%. Северокорейский экспорт в Китай уменьшился на 91,5% по сравнению с октябрём прошлого года, составив 1 млн 400 тыс. долларов. Импорт сократился на 99,9% до 300 тыс. долларов. Накопленный объём торговли с января по октябрь также снизился на 76%. Прекращение экспорта в Китай, прежде всего, коснулось изделий, изготавливаемых на заказ – часов, париков, обуви и других товаров. Вместе с тем, экспорт совместно вырабатываемой гидроэнергии и графита в небольшом объёме не прекращался, несмотря на пандемию COVID-19. Из Китая был приостановлен импорт продовольствия и медицинских товаров, тогда как импорт сырьевых и строительных материалов продолжался в небольших объёмах.

Таким образом, Северная Корея прекратила почти все внешнеторговые отношения, т. к. Китай являлся её самым крупным торговым партнёром. Доля Китая во внешней торговле Севера выросла с 17% в 2001 году до 90% в 2014 году, а в прошлом году этот показатель достиг 95%. В условиях международных санкций, направленных на Пхеньян, Пекин был единственным источником выживания. Ожидается, что до января Северная Корея будет сохранять границы закрытыми. Эксперты считают, что необходимость в импорте сырьевых и вспомогательных материалов заставит её открыть границы с февраля следующего года.