Сеул планирует достичь углеродной нейтральности к 2050 году

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7 декабря правительство Республики Корея обнародовало стратегию достижения углеродной нейтральности, нацеленную на сокращение выбросов углерода и преобразование экономики, основанной на ископаемом топливе, в экологически чистую. В основе стратегии лежат три основных направления. Первое - это перевод экономики в режим минимизации выбросов углеродов. Эта цель подразумевает ускорение перехода на экологически чистые виды энергии, инновационные изменения в сферах промышленности с высоким выбросом углерода, сокращение углеродных выбросов в городах и на государственных территориях.

Для выполнения этих целей предполагается ускорить переход от транспортных средств на двигателях внутреннего сгорания к экологически чистым видам транспорта, изменить экономические принципы работы зданий, электростанций и транспорта в сторону снижения выбросов углерода. Второе направление – это формирование экосистемы новых отраслей с низким объёмом углеродных выбросов. В рамках этого направления предполагается расширить использование батарей нового поколения и других технологий будущего, тем самым повысив мировую конкурентоспособность предприятий с низкими углеродными выбросами.

Третье направление подразумевает равный переход к обществу углеродной нейтральности. Для этого необходимо защитить уязвимые компании и рабочих, учитывать интересы провинций, повышать сознательность граждан в данном вопросе. Крайне необходимо предусмотреть альтернативу для компаний и трудящихся, которые могут пострадать от перехода к углеродной нейтральности. В частности, от перехода к экологически чистым видам транспорта пострадают предприятия, работающие в сфере обслуживания транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания. Таких компаний насчитывается 2800, в них работает 250 тыс человек. Для реструктуризации таких предприятий предстоят исследования, слияния, дополнительное финансирование. Работникам таких отраслей правительство планирует предложить обучение для возможности работы на экологически чистых предприятиях.