Правительство РК закупит вакцину против COVID-19

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Правительство Республики Корея обеспечит вакциной против COVID-19 44 млн человек или 88% населения. Соответствующий план был принят 8 декабря на заседании Кабинета министров. Как сообщили в министерстве здравоохранения и социального обеспечения, вакцины для 10 млн человек будут поставлены в рамках программы глобального доступа к вакцинам COVAX. Вакцина для 34 млн человек предварительно заказана у четырёх компаний-производителей - AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson's Janssen и Moderna. Этот объём предполагает 64 млн доз, поскольку некоторые вакцины подразумевают ревакцинацию. Наибольшее количество доз – по 20 млн – поставят компании AstraZeneca, Pfizer и Moderna. Компания Johnson&Johnson's Janssen поставит 4 млн доз. Пока контракт на поставку заключён только с AstraZeneca, с остальными компаниями контракты планируется заключить в декабре.

Вопросом закупки вакцины от COVID-19 занималась специальная правительственная группа, сформированная шесть месяцев назад. Изначально планировалось обеспечить вакциной 30 млн человек, т. е. примерно 60% населения с целью формирования коллективного иммунитета. Однако в конечном итоге было решено увеличить закупки. По словам министра здравоохранения и социального обеспечения Пак Нын Ху, пока разработки вакцины ещё не закончены и существует вероятность возникновения побочных эффектов. Стоимость вакцин не разглашается: известно лишь, что продукты компаний AstraZeneca и Johnson&Johnson's Janssen относительно недорогие в отличие от двух других продуктов.

По предварительным оценкам, вакцинация может начаться уже в феврале-марте следующего года, однако какая вакцина станет применяться первой, пока неизвестно. Массовая вакцинация населения может начаться лишь во второй половине года.