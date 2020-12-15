Компания «Кольголь Сон Чаккокка» - разработчик «умного» туалета для кошек

ⓒ lavviebot

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Сегодня мы познакомим вас с компанией «Кольголь Сон Чаккокка» (‘골골 송 작곡가’/ PurrSong), разработчиком инновационного самоочищающегося туалета для домашних кошек. У микрофона президент компании г-н Но Тхэ Гу (노태구).





Компания была основана в феврале 2017 года. Почему мы выбрали для неё такое название? Когда кошки счастливы, они мурлыкают. Вдохновлённые мурлыканьем кошек, мы назвали нашу компанию «Кольголь Сон Чаккокка» в надежде на создание продуктов и услуг, которые радуют кошек. Когда я служил в армии, я тайком ото всех вырастил кошку в офицерском общежитии. К сожалению, кошка погибла. Я был шокирован внезапной смертью любимого питомца, много думал о здоровье домашних питомцев и решил открыть собственное дело.





Г-н Но Тхэ Гу с детства мечтал стать инженером. Он хорошо разбирался в математике и естественных науках, учился в Японии по государственной стипендии, а после возвращения на родину служил в армии. Внезапная гибель домашнего питомца повлияла на его будущее. Он хотел создавать продукты, которые помогут сохранить здоровье кошек. Помня об этом, г-н Но Тхэ Гу основал собственную фирму. Но почему он решил в первую очередь создать кошачий туалет? У кошек довольно часто встречаются заболевания мочевыводящих путей, потому-то он и заинтересовался разработкой «умного» кошачьего туалета. Приводя кошку к ветеринару, её владелец должен предоставить необходимую информацию, такую как частота и объём мочеиспускания. Но во многих случаях трудно получить точную информацию, потому что владельцы домашних животных, как правило, не могут следить за состоянием своих питомцев в течение всего дня. Даже если люди любят своего милого пушистого друга, вычистить кошачий туалетный лоток и сменить наполнитель - настоящая проблема. Её можно решить с помощью продукта под названием LavvieBot (라비봇). Это первый в стране самоочищающийся туалетный лоток с использованием технологий Интернета вещей.





Мы выпустили LavvieBot-2, второе поколение нашего туалетного лотка. Он сам очищает кошачьи отходы и автоматически меняет наполнитель, а кошка может заниматься своими делами в более приятной обстановке. Устройство интегрировано с функциями Интернета вещей, поэтому владелец получает информацию о состоянии кошки в режиме реального времени. То есть, «умный» туалет снабжён приложением, которое отслеживает, как часто и как долго кошка использует его. Поэтому, когда ветеринар спрашивает владельцев кошек, изменился ли режим мочеиспускания их питомцев, они смогут ответить на этот вопрос, если будут использовать наш продукт. В этом случае ветеринар может поставить более точный диагноз и назначить правильное лечение.





При создании технологий компания столкнулась с рядом трудностей. Самым сложным было приспособить прибор под разные типы наполнителей. Они различаются по коагулирующей, абсорбирующей и дезодорирующей способности, а также по весу. Это означает, что количество наполнителя должно быть разное, в зависимости от его типа. Оптимальный метод удалось найти, благодаря исследованиям и тестам. Эта функция оказалась самой сильной стороной LavvieBot.





Наш продукт обеспечивает совместимость с различными типами наполнителей и автоматически их меняет. Обычные автоматические туалетные лотки могут очищаться сами, но их следует наполнять каждые два-три дня. Наш продукт сохраняет чистоту до трёх недель. Так что владельцы кошек, которые пользуются нашим продуктом, могут долго находиться вне дома. Я слышал, что домашних кошек часто выбрасывают на улицу только потому, что в период праздников с ними некому находиться. Наше устройство поможет сократить количество выброшенных кошек. Автоматическая замена наполнителя туалета - очень полезная и важная функция.





ⓒ lavviebot

LavvieBot вызвал восторженные отклики как на родине, так и в других странах. В прошлом году компания участвовала в крупных международных выставках. Она успешно запустила рекламную кампанию в США. Рынок принадлежностей для домашних животных растёт. В США насчитывается 95 млн домашних кошек, а в Японии – не менее 10 млн. Бросив вызов этому огромному рынку, компания «Кольголь Сон Чаккокка» продолжает продвигать инновации.





Лоток LavvieBot-2 может различать нескольких кошек, если их вес отличается более чем на 350 граммов. Это означает, что вы можете использовать один туалетный лоток для двух или более кошек, и следить за их здоровьем. Мы работаем над тем, чтобы лоток мог идентифицировать разных кошек, независимо от их веса. Мы планируем выпустить новый продукт в первой половине будущего года. Мы продолжим развивать интеллектуальные услуги по уходу за домашними животными, чтобы стать ведущим поставщиком решений для контроля за здоровьем кошек.





С ростом числа владельцев домашних животных появился новый термин pet-tech. Пандемия COVID-19 побудила владельцев домашних животных проводить больше времени дома, и всё больше людей считают домашних собак и кошек членами своей семьи. В соответствии с этой тенденцией, высокие технологии, такие как Интернет вещей, искусственный интеллект и большие данные, быстро проникают в продукты и услуги по уходу за домашними животными. Мы надеемся, что компания «Кольголь Сон Чаккокка» создаст мир, в котором домашние кошки и их владельцы будут счастливы вместе.