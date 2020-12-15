ОЭСР понижает прогноз роста южнокорейской экономики

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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) пересмотрела прогноз роста южнокорейской и мировой экономики на этот год, учтя возможные последствия нынешнего всплеска вируса COVID-19. Между тем, прогнозируемый рост для Республики Корея выше, чем для любой другой страны-члена ОЭСР. Ситуацию комментирует научный сотрудник Института экономических исследований группы LG г-н Пэ Мин Гын (배민근).





ОЭСР прогнозирует, что в этом году южнокорейская экономика сократится на 1,1%. Это лишь немного ниже сентябрьского прогноза, который составлял 1%. Говоря более конкретно, ОЭСР прогнозирует, что потребительская активность в частном секторе снизится в этом году на 1,1%, Однако в следующем году она повысится на 2%. Ожидается, что в этом году частное потребление составит минус 4,1%, в то время как прогноз инфляции на этот год составляет 0,5%, а на следующий - 0,6%. Уровень безработицы в этом году оценивается в 3,8%, что ниже, чем в других развитых странах, но всё же выше, чем раньше. ОЭСР отмечает, что правительственная поддержка населения в некоторой степени стимулировала потребление, а рост спроса на полупроводники способствовал восстановлению экспорта.





Отметив эффективные меры южнокорейского правительства по сдерживанию распространения COVID-19, эксперты ОЭСР заявили, что в этом году сокращение южнокорейской экономики будет минимальным. Прогнозы роста южнокорейской экономики на этот год от отечественных и зарубежных финансовых институтов отличаются мало, составляя в среднем минус 1%. Что касается следующего года, то ОЭСР понизила свой прогноз до 2,8%. Корректировка в сторону понижения отражает опасения, что новые вспышки COVID-19 в конце текущего года могут повлиять на внутренний спрос в следующем году. Между тем, ОЭСР прогнозирует, что в этом году мировая экономика сократится на 4,2%. Данной прогноз на 0,3% лучше сентябрьской оценки. Эксперты считают, что мировая экономика демонстрирует признаки восстановления, благодаря поддержке со стороны правительств и центральных банков. ОЭСР также немного повысила прогнозы для некоторых крупных экономик.





Пересмотр темпов роста мировой экономики в сторону повышения отражает эффективность мер по её поддержке, а также то, что растущие надежды на скорое появление вакцин против COVID-19 ослабят обеспокоенность людей по поводу вируса и побудят их к активной экономической деятельности. Прогноз роста для США был повышен на 0,1% до минус 3,7%. Ожидается, что Китай станет единственной крупной экономикой, которая продемонстрирует в этом году положительный рост на 1,8%. Прогноз роста экономики еврозоны, которая больше всего пострадала от пандемии, также был пересмотрен с минус 7,9% до минус 7,5%.





Несмотря на умеренную тенденцию к восстановлению мировой экономики, ОЭСР снизила прогноз её роста на следующий год с 5% до 4,2%, приняв во внимание новые волны COVID-19 в США и Европе в четвёртом квартале этого года. Ожидается, что только в пяти странах ОЭСР -Республике Корея, Норвегии, Турции, Литве и Швеции - ВВП вернётся к уровню до пандемии. Отрицательный экономический рост в этом году, первый после азиатского финансового кризиса конца 90-х годов прошлого века, станет шоком для южнокорейской экономики, но в США и еврозоне ситуация намного хуже. Сфера услуг серьёзно пострадала из-за того, что люди не могут путешествовать. Поэтому спад, вызванный пандемией, нанёс тяжёлый урон европейским странам. При этом пока трудно говорить, что мировая экономика достигла дна. Как в южнокорейской, так и в мировой экономике всё ещё сохраняется неопределённость.





Возможность дальнейшего распространения COVID-19 является важным фактором, который повлияет на экономический рост во всём мире. Кажется, есть некоторый прогресс в разработке вакцин, но всё ещё не ясно, насколько быстро они появятся, и будут ли достаточно эффективными для того, чтобы способствовать нормализации экономической деятельности. Не менее актуальна разработка лекарств. Если пандемия затянется, мировой экономике будет сложно вернуться к росту. COVID-19 – главный фактор риска.





В последнем отчёте ОЭСР говорится: «Впервые с начала пандемии появилась надежда на светлое будущее». Хотя COVID-19 может продолжать распространяться на региональном уровне, мировая экономика может сохранить темпы восстановления благодаря появлению вакцин и лекарств. Южнокорейскому правительству придётся разработать политику эффективного управления экономикой, которая только начала демонстрировать признаки умеренного восстановления.