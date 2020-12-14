Группа SUPER JUNIOR отложила выпуск альбома

ⓒ Label SJ

Группа SUPER JUNIOR (슈퍼주니어) перенесла выпуск десятой студийной пластинки на более поздний срок. Как сообщили в продюсерском агентстве Label SJ, релиз альбома под названием «Ренессанс» (더 르네상스) планировалось приурочить к 15-й годовщине со дня дебюта группы. Ориентировочно альбом выйдет в январе 2021 года. В Label SJ обратились к поклонникам группы с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Это одна из важных в творчестве группы работ, говорится в сообщении, поэтому оставшееся время будет использовано для повышения его завершённости. Группа SUPER JUNIOR дебютировала в 2005 году. Её последняя работа, цифровой сингл «Для нас» (우리에게 / The Melody), вышла 6 ноября 2020 года.