Какие исполнители примут участие в записи песен певца Ким Хён Сика

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Компания Superman CNM опубликовала новый список певцов, которые примут участие в записи хитов певца Ким Хён Сика (김현식). В их числе Ок Чу Хён (옥주현), Ким Чжэ Хван (김재환), Пэк А Ëн (백아연), Чан Док Чхоль (장덕철), LETTEAMOR (레떼아모르). Ранее было объявлено об участии таких исполнителей как Кю Хён (규현), Davichi (다비치), The One (더원), Ли Сок Хун (이석훈) и Ха Рим (하림). Таким образом, в общей сложности двенадцать исполнителей примут участие в записи ремейков песен певца Ким Хён Сика. Ранее дуэт Davichi и певец Кю Хён представили две песни - «Моя любовь рядом со мной» (내 사랑 내 곁에) и «Словно дождь, словно музыка» (비처럼 음악처럼), которые войдут в состав нового альбома. Ким Хён Сик – один из популярнейших певцов 1980-х годов, оставивший яркий след в музыкальной истории РК. Более подробная информация об исполнителе доступна в разделах «Шоу-бизнес» и «Артисты».