Обзор творчества группы TXT

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Вторая рубрика декабря посвящена бой-бэнду TXT (투모로우바이투게더). В его составе выступают пять участников. Это лидер группы Су Бин (수빈), Ëн Чжун (연준), Пом Гю (범규), Тхэ Хён (태현) и Хюнин Кай (휴닝카이). Ребята исполняют песни в различных жанрах. Это танцевальная музыка, R&B, хип-хоп и баллады. В начале рубрики прозвучал дебютный трек группы о трудностях переходного возраста «Корона» (어느날 머리에서 뿔이 자랐다). Эта песня вошла в первый альбом из серии «Глава мечты» (The Dream Chapter / 꿈의 장), состоящей из трёх пластинок – «Звезда» (STAR), «Магия» (MAGIC) и «Вечность» (ETERNITY). На сегодняшний день эта серия альбомов составляет основу творчества группы. Содержание песен посвящено подросткам, стремящимся к осуществлению своих грёз.

Далее в эфире прозвучали титульные треки из остальных двух альбомов. Первая песня называется «Я жду тебя на платформе девять и три четверти» (9와 4분의 3 승강장에서 너를 기다려). Это название должно быть хорошо знакомо любителям книг и фильмов о Гарри Поттере, в которых она является входом в мир волшебников. В песне платформа точно также представляет собой место, через которое подросток может попасть в особое пространство. Там он сможет освободиться от всех проблем и восполнить душевные силы. Третья песня под названием «Ты и я в ночь, когда мир сгорел дотла» (세계가 불타버린 밤, 우린...) посвящена проблемам подросткового возраста. В ней поётся об эмоциональном состоянии молодого человека после ссоры со своим другом, сопровождающемся смятением, страхом и одиночеством.

Заключительные две песни вошли в состав двух пластинок, вышедших совсем недавно. Одна из них – это мини-альбом minisode1: Blue Hour. Его заглавный трек называется «Ты и я в небе в 5 часов 53 минуты» (5시 53분의 하늘에서 발견한 너와 나). Это дольное необычное называние для песни. Весь секрет в том, что на это время приходится закат в октябре, месяце, когда был опубликован этот альбом. Заход солнца является своего рода зеркалом души подростков, испытывающих страх с наступлением темноты. Их основные переживания, в первую очередь, вызваны чувством одиночества, поскольку в темноте трудно различить, кто находится рядом с тобой, друг или нет. Другая песня называется «Твой свет» (Your Light). Это сингл-альбом, вышедший в конце ноября 2020 года.