Евгений Смольяков из с. Ребрихи, Алтайского края, часть 2

Краткое содержание выпуска:

#Неизбежная любовь к радио

#Династия любителей и профессионалов электроники

#Радио - очень важное средство связи

#Природа Сибири

#Кредо по жизни: Бери ношу по себе, чтоб не падать при хотьбе. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает!