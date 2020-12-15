Евгений Смольяков из с. Ребрихи, Алтайского края, часть 2

Снежное королевство
2020-12-15
#Вы в эфире l 2020-12-13
Краткое содержание выпуска:
#Неизбежная любовь к радио
#Династия любителей и профессионалов электроники
#Радио - очень важное средство связи
#Природа Сибири
#Кредо по жизни: Бери ношу по себе, чтоб не падать при хотьбе. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает!
2020-12-15
2020-12-15 14:08:46
2020-12-15 14:08:36
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >