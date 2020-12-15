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Евгений Смольяков из с. Ребрихи, Алтайского края, часть 2

#Вы в эфире l 2020-12-13

Воскресный журнал

Евгений Смольяков из с. Ребрихи, Алтайского края, часть 2

Краткое содержание выпуска:

#Неизбежная любовь к радио 

#Династия любителей и профессионалов электроники 

#Радио - очень важное средство связи

#Природа Сибири 

#Кредо по жизни: Бери ношу по себе, чтоб не падать при хотьбе. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает!

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