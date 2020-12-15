Женщина на 9,9 миллиарда вон (2) 다 잘될 거예요

Диалог недели

인표(Ин Пё): 그 날 많이 추웠죠?

В тот день вам было холодно, да?

내가 잘못했어요. 미안해요.

Это моя вина. Простите.

본부장도 오는 것 확실하죠?

Генеральный директор точно тоже придёт?

우리 같이 노력해요.

Давайте вместе приложим усилия.

이번 납품 건만 해결되면 회사도 잘 풀릴 거고

Если нынешняя поставка завершится успешно, то у нашей компании всё наладится.

우리 일도 다 잘될 거예요.

Также у нас все будет хорошо.

당신은 나만 믿으면 돼요. 사랑해요.

Вам просто нужно мне доверять. Я люблю вас.





Фраза недели

다 잘될 거예요

[Та-чжаль-двэл-ко-е-ё]

Все будет хорошо





Грамматика

다 – наречие, которое означает «все без остатка». Далее идет глагол 잘되다, который означает «дела идут хорошо», «какое-то действие закончится хорошо». К этому глаголу присоединилось окончание причастия, будущего времени -ㄹ(잘될). 거예요 – сокращенная форма от 것이에요. 것 – зависимое существительное, которое абстрактно указывает какое-то дело, вещи, предметы, явления. К этому слову добавляется связка 이다 в форме неофициально-вежливого стиля речи 이에요 «являться». Все вместе получается 다 잘될 거예요, что дословно переводится, «все будет идти хорошо» или как мы перевели «все будет хорошо». Данное выражение чаще всего употребляется, когда хочется дать переживающему собеседнику надежду на то, что все будет хорошо и успокоить, утешить его.





Внимание

☞ в форме разговорной речи: 다 잘될 거야

☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи : 다 잘될 거예요

☞ в форме официально-вежливого стиля речи : 다 잘될 것입니다

☞ синонимы : 다 괜찮을 거예요 «все будет нормально», «все будет в порядке»





Передача "Говорим как герои сериалов" подготавливается при консультационной помощи Пак Чи Ён, бывшего профессора института лингвистического образования Сеульского государственного университета.



