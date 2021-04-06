Состав: Чон Вон, Джей, Джейк, Ники, Хи Сын, Сон Хун, Сон У

Дебют: мини-альбом «Border : Day One», 30 ноября 2020.





ENHYPEN – бойз-группа, дебютировавшая под крылом Belift Lab, владельцами которой являются BigHit Music и CJ E&M Music. Группа была сформирована в результате шоу на выживание I-LAND. В нее входят 7 участников: Чон Вон (정원), Джей(제이), Джейк(제이크), Ники(니키), Хи Сын(희승), Сон Хун(성훈), Сон У(선우). Группа дебютировала 30 ноября 2020 года с мини-альбомом «BORDER: DAY ONE». 4 декабря Enhypen официально дебютировала на Music Bank телеканала KBS с заглавным треком «Given-Taken». Альбом был весьма успешным: уже через неделю после дебюта парни устанавливают новые рекорды. Парни продали более 280.000 физических копий своего дебютного альбома «BORDER: DAY ONE», что сделало их самой успешной группой, дебютировавшей в 2020 году. Несмотря на то, что не прошло и полгода с дебюта, парни уже пользуются огромной популярностью в стране.