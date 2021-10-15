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Дата рождения: 4 сентября 1992 г.

Рост: 163 см

Дебют: Сериал «Любовь и разлука» (사랑과 이별), 1997 г.





Актриса Пак Ын Бин родом из Сеула. Окончила университет Соган по специальностям «журналистика» и «психология». Дебютировала в 1997 году в сериале телеканала MBC «Любовь и разлука». Внимание общественности привлекла после выхода на экраны сериала «Сеул: 1945» (서울 1945). В общей сложности снялась в 55 сериалах, в том числе «Эпоха молодости» (청춘시대), «Секретная дверь» (비밀의 문) и «Влюблённость» (연모). С 1998 года снимается в фильмах. В общей сложности на экраны вышло девять кинокартин с участием актрисы. В двух из них – «1.3.6» и «Звонок смерти: Кровавый лагерь» (고사 두 번째 이야기: 교생실습) – Пак Ын Бин сыграла главную роль. Последний фильм должен выйти «Бостон: 1947» (보스턴 1947) должен выйти в ближайшее время. Также Пак Ын Бин в скором времени планирует принять участие в съёмках второй части фильма «Ведьма» (마녀 2). Актриса приняла участие в съёмках 11 видеоклипов к песням южнокорейских исполнителей, в числе которых певец Тхэ Ян (태양) и певица Тхэ Ëн (태연). Награждена рядом премий. В их числе премия KBS Drama Awards за роль в сериале «Железная императрица» (천추태후) и SBS Drama Awards за роль в сериале «Вы любите Брамса?» (브람스를 좋아하세요?).