ⓒ Namooactors

Дата рождения: 23 апреля 1994 г.

Рост: 186 см

Вес: 68 кг

Дебют: Сериал «Она слишком любит ложь» (그녀는 거짓말을 너무 사랑해), 2017 г.





Южнокорейский актёр Сон Ган, покоривший сердца миллионов зрителей своими уникальными и запоминающимися ролями, прошёл непростой путь к успеху. После окончания средней школы Сон Ган не знал, чем бы хотел заниматься. Отказавшись от поступления в университет, он чувствовал себя одиноким, в то время как его друзья продолжали получать образование. Интерес к интерьеру и чертежам мог бы увести его в сферу дизайна, но по ряду причин он всё же отказался от этой идеи. Всё изменилось, когда Сон Ган увидел фильм «Титаник» и был поражён игрой Леонардо Ди Каприо. Вдохновлённый его актёрским мастерством, Сон Ган решил попробовать себя в этой профессии. Первоначальные сомнения сменились уверенностью и желанием продолжать идти по выбранному пути. Вскоре он подписывает контракт с агентством Namoo Actors (나무엑터스) и начинает свой путь в мире южнокорейского шоу-бизнеса. Его дебют пришёлся на 2017 год в сериале «Она слишком любит ложь» (그녀는 거짓말을 너무 사랑해). Затем последовали роли в таких проектах, как «Человек, накрывающий стол» (밥상 차리는 남자) и «Прекрасный вампир» (뷰티풀 뱀파이어). В 2019 году Сон Ган сыграл в сериале «Когда дьявол зовёт тебя по имени» (악마가 너의 이름을 부를 때), а затем прославился своей ролью в ещё одном сериале «Любовь – это сигнал» (좋아하면 울리는). Впоследствии он получил приглашение принять участие в съёмках «Сладкого дома» (스위트홈), став одним из ключевых актёров стриминг-платформы Netflix. В 2021 году актёр продолжил свою успешную карьеру ролями в сериалах «Навиллера» (나빌레라) и «Я знаю, но» (알고있지만,). Помимо актерских успехов, Сон Ган также проявил себя в музыкальных клипах, рекламе, фотосессиях и даже как посол брендов, подтвердив статус одной из самых узнаваемых персон южнокорейского шоу-бизнеса. Сон Ган продолжает вдохновлять своими ролями и личным примером, доказывая, что упорство и вера в себя – ключ к успеху.