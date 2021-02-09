Женщина на 9,9 миллиарда вон (8) 잊어버렸어요?

Диалог недели

재훈(Чжэ Хун): 한 잔 할래요?

Хотите выпить со мной?

서연(Со Ён): 약속했잖아요.

Мы же договорились.

안전해질 때까지 한 푼도 건드리지 않는다.

Пока ситуация не стабилизируется, не трогать деньги, даже одну копейку.

합법적인 돈으로 바꾼 다음에 똑같이 나눈다. 잊어버렸어요?

После того как мы отмоем эти деньги, мы их поровну поделим. Вы забыли?





Фраза недели

잊어버렸어요

[И-чжо-бо-рёссо-ё]

Вы забыли





Грамматика

잊어버렸어요 – от глагола 잊어버리다, который означает «никак не вспомнить», «забыть». К данному глаголу присоединяются окончание прошедшего времени 었 и окончание неофициально-вежливого стиля речи 어요. И в конце вопросительный знак. Все вместе получается «잊어버렸어요?», что переводится как «вы забыли?». 잊어버리다 от глагола 잊다, который означает «забывать». К этому глаголу присоединился вспомогательный глагол –어 버리다, который указывает, что поведение или движение предыдущего слова уже закончено. То есть, можно сказать, -어 버리다 добавляет значение «уже», «совсем», «вообще», «все» и усиливает чувство сожаления. Например, к глагол 먹다 «есть», «кушать» добавим -어 버리다, получается «먹어버리다». Это переводится как, «съесть», «доедать до конца». Таким образом, 잊어버리다 переводится как, «все забыть», «совсем забыть», «вообще никак не вспомнить» и др.





Внимание

☞ в форме разговорной речи: 잊어버렸어?

☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи: 잊어버렸어요? 잊어버리셨어요?

☞ в форме официально-вежливого стиля речи: 잊어버리셨습니까?





Передача "Говорим как герои сериалов" подготавливается при консультационной помощи Пак Чи Ён, бывшего профессора института лингвистического образования Сеульского государственного университета.



