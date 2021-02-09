Компания Beauty Makers - разработчик платформы по производству косметики

ⓒ Beauty Makers

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Сегодня мы познакомим вас с компанией Beauty Makers (뷰티 메이커스), разработчиком платформы для производства косметики. У микрофона президент компании г-н Чхве Чжан Хёк.





Компания Beauty Makers, основанная в ноябре 2018 года, предоставляет полезный сервис, который помогает легко создавать косметические продукты. Рынок косметики быстро меняется, и люди пытаются самостоятельно производить косметические товары. Но в этом процессе они сталкиваются с множеством юридических и технических проблем. Платформа по производству косметики Beauty Makers предназначена для решения этих проблем в сотрудничестве с рядом деловых партнёров. В настоящее время мы предлагаем услуги в основном в своей стране, но впоследствии планируем распространить нашу сервисную платформу по всему миру. Мы также надеемся внести вклад в расширение рынка K-beauty.





По данным министерства промышленности, торговли и энергетики, экспорт южнокорейской косметики в 2020 году увеличился на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув рекордного уровня в 7,5 млрд долларов. Положительный результат объясняется ростом популярности K-beauty. Количество косметических брендов увеличилось за последние 10 лет в 11 раз, и сегодня их почти 16 тысяч. Существует 3.600 производителей товаров K-beauty, что примерно в четыре раза больше, чем производителей косметики во всей Европе. Мы начали этот бизнес в надежде соединить южнокорейских производителей косметики, обладающих передовыми технологиями, с производителями в других странах. Любой желающий может попытаться производить косметику с помощью Beauty Makers, которая предлагает комплексные онлайн-услуги - от заявки на производство до получения готовых товаров. Сервис прост в использовании. Если вы хотите создать новый косметический продукт, вы можете зайти на сайт или в приложение компании и выбрать категорию, к которой принадлежит ваш потенциальный продукт. Используя базу данных около двух тысяч производителей косметики, зарегистрированных на сайте, вы можете сразу рассчитать ориентировочную стоимость и подать заявку на получение образца продукта. Beauty Makers консультирует по вопросам регистрации бизнеса, выполняет работу, связанную с дизайном упаковки продуктов, маркетингом и даже продажами товаров. Эта эффективная система помогает людям удобно и эффективно начать свой косметический бизнес.





Даже если люди имеют представление о новой косметике, на самом деле сделать продукт довольно сложно. Решение юридических или кадровых вопросов - непростая задача, требующая времени и денег. Наша платформа поможет решить эту проблему. Используя её, люди даже с небольшим капиталом могут создать косметический бизнес. Им может потребоваться получить юридическую консультацию, выяснить рыночную ситуацию, научиться производить товары, создавать дизайн продукта, найти дилеров или экспортировать свои товары за границу. Наши услуги адаптированы к этим индивидуальным потребностям.





Компания Beauty Makers помогла многим людям выпустить собственные продукты. С её помощью девять знаменитостей выпустили 13 видов косметики. Beauty Makers открыла офлайн-центр под названием Maker Space на улице Каросу-гиль в сеульском районе Каннам. Это место, где посетители могут задать различные вопросы о производстве косметики.





Некоторые люди выпускали косметику, не разбираясь в её производстве. Когда возникали проблемы, они обращались к нам за советом. В одних продуктах используются материалы, непригодные для экспорта. Другие неправильно оформлены, потому что производители мало знают о стандартах экспорта. Дизайн или упаковка могут не подходить для самих продуктов. Все эти недостатки могут вызвать проблемы. Тем, у кого они были, мы объяснили весь процесс производства косметики и способы решения. Они были нам очень благодарны, сказав, что не потратили бы зря время и деньги, если бы встретили нас раньше. Услышав это, мы поняли, что работаем не напрасно.





Говорят, что во время экономического спада растут продажи товаров для макияжа. Но эта теория не сработала в прошлом году. Возник спрос на продукцию по уходу за кожей, поскольку людям приходилось носить маски весь день и, следовательно, и нужно было поддерживать здоровье кожи. Спросом пользовались товары для макияжа глаз. Создатели красоты старались идти в ногу с меняющимися тенденциями. В результате в прошлом году компания добилась положительных результатов, расширив присутствие в индустрии K-beauty. Она была отобрана для участия в программе Pre-TIPS по поддержке технологических стартапов, проводимой министерством малого, среднего и венчурного бизнеса. Заняв четвёртое место на конкурсе B-Startup Challenge, в котором участвовали около 230 стартапов, компания получила инвестиции от Пусанского банка. Компания надеется на то, что с помощью её платформы будет производиться всё больше и больше косметических продуктов. Её цель завоевать доверие в качестве надёжного бренда. Beauty Makers предоставляет место, где люди могут показать потребителям новые продукты, используя свой собственный опыт и устраняя недостатки продуктов, доступных на рынке. Компания предлагает новое направление для K-beauty.