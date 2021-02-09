«Суперцикл» в полупроводниковой промышленности

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В прошлом году люди во всём мире проводили больше времени дома из-за пандемии COVID-19, что привело к увеличению продаж смартфонов, персональных компьютеров и бытовой техники и, как следствие, к увеличению спроса на полупроводники, которые используются в этих продуктах. Спрос на них в течение всего года превышал предложение. Ожидается, что эта ситуация сохранится ещё некоторое время. Сегодня мы попросили г-на Ан Ги Хёна, исполнительного директора Корейской ассоциации производителей полупроводников, рассказать о том, какие возможности для отрасли открывает нынешний «суперцикл», или бум производства.





Мощности по производству полупроводников в настоящее время полностью загружены, чтобы удовлетворить стремительный спрос на их продукцию. Ожидается, что рынок полупроводников ждёт ещё один «суперцикл» высокого спроса. В настоящее время производство микросхем ориентировано больше на смартфоны, компьютеры и бытовую технику, чем на транспортные средства. Однако спрос на электромобили растёт, и в ближайшее время возникнет дефицит на полупроводники для них.





28 января компания Samsung Electronics объявила, что её операционная прибыль в 2020 году составила 32,5 млрд долларов. Это почти на 30% больше, чем в позапрошлом году. Основная часть прибыли приходится на полупроводники, объём продаж которых составил в прошлом году 65 млрд 600 млн долларов, а операционная прибыль - 17 млрд долларов. Это означает, что в прошлом году на долю полупроводникового бизнеса приходилось более половины общей операционной прибыли компании. Но прибыль Samsung Electronics в области полупроводников не считается высокой, поскольку её конкуренты, такие как Intel и тайваньская TSMC, в прошлом году получили более высокую прибыль. В прошлом году прибыль TSMC составила 20 млрд долларов, что примерно на 3 млрд долларов больше, чем у Samsung Electronics. Однако в 2018 году операционная прибыль тайваньской компании составила лишь треть от прибыли Samsung Electronics. Сегодня TSMC - крупнейшая в мире компания по производству полупроводников с точки зрения рыночной капитализации. У Intel данный показатель составляет менее половины TSMC. Samsung Electronics также отстаёт от неё. В то время как стоимость акций южнокорейского технологического гиганта за последний год выросла на 50%, стоимость акций TSMC за тот же период выросла более чем на 100%.. Цены на полупроводники зависят от спроса и предложения, поэтому обеспечить стабильную операционную прибыль в этой сфере сложно.





Компания TSMC приступила к производству раньше своих нынешних конкурентов. Она имеет крупнейшие в мире производственные мощности, составляющие более половины мировых. Имея все необходимые технологии, компания может производить то, что хотят её клиенты.





Быстрый рост TSMC как крупнейшего в мире производителя полупроводников объясняется значительными изменениями на рынке. В связи с появлением и распространением 5G, искусственного интеллекта и беспилотных автомобилей количество стандартизованных микросхем сокращается, а такие компании как Apple, Amazon и Google, разрабатывают свои собственные микросхемы. TSMC и Samsung Electronics инвестировали в производство с использованием высоких технологий. Следовательно, те, кто хочет получить самые передовые полупроводники, должны обратиться в одну из этих двух компаний. Они способны удовлетворить растущий спрос. В прошлом году на Samsung Electronics пришлось 16,4% мирового производства полупроводников, и она заняла второе место на рынке после TSMC. Если TSMC планирует инвестировать до 27 млрд долларов в производственные мощности в этом году, то Samsung в 2019 году объявила об инвестиционном плане в размере 115 млрд долларов на следующие десять лет. Аналитики считают, что конкуренция в мировой полупроводниковой индустрии сводится к гонке между Samsung и TSMC.





Samsung Electronics - ведущий мировой производитель микросхем. У неё самые передовые в мире технологии. Однако для того, чтобы конкурировать с TSMC в объёмах производства, Samsung необходимо расширять производственные мощности, чтобы привлечь больше клиентов. Прогнозируют, что на мировом рынке будут лидировать эти два доминирующих игрока. Samsung Electronics в 2019 году обнародовала свой инвестиционный план. Надеюсь, она успешно добьётся своей амбициозной цели.





Что касается инвестиционного плана на этот год, то Samsung Electronics не представила конкретных цифр. Но она заявила о своей приверженности расширению инвестиций в течение следующих трёх лет и настаивает на «значимых» слияниях и поглощениях. Другие южнокорейские компании, такие как DB HiTek и SK hynix System IC, также прилагают все усилия, чтобы повысить свою конкурентоспособность. Мы надеемся, что они извлекут выгоду из огромных изменений, происходящих на рынке в условиях полупроводникового «суперцикла» и сделают ещё один шаг вперёд.