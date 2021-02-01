Актриса Юн Ë Чжон получила награду Национального совета кинокритиков США





Актриса Юн Ë Чжон (윤여정) названа лучшей актрисой второго плана по версии Национального совета кинокритиков США (National Board of Review). Она была удостоена такой чести за роль в фильме режиссёра Ли Айзека Чуна «Минари» (미나리). Таким образом, в копилке актрисы числятся 20 кинонаград, полученных в США. В общей сложности кинокартина была отмечена 58 кинопремиями. Ранее Американский киноинститут (AFI) включил «Минари» в десятку лучших фильмов 2020 года, и совсем скоро, 26 февраля, будут названы имена победителей. Необходимо заметить, что 77 из 88 фильмов, номинированных на премию «Оскар» в период после 2010 года, ранее были отмечены наградой Американского киноинститута. Также сообщается, что фильм «Минари» был номинирован на премию «Независимый дух» (Independent Spirit) в пяти категориях: «Лучший фильм», «Лучший режиссёр», «Лучший сценарий», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль второго плана».