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Суперхит «Пламя» от (G)I-DLE теперь на английском и китайском языках

2021-02-01


Гёрл-группа (G)I-DLE ((여자)아이들) 27 января представила сингл-альбом с песней «Пламя» (화), записанной на английском и китайском языках. Это титульный трек четвёртого мини-альбома «Я горю» (I burn), релиз которого состоялся 11 января. В продюсерской компании выразили надежду на то, что версии песни на иностранных языках помогут слушателям ощутить новое очарование этой композиции. Сообщается, что певица У Ги (우기) приняла личное участие в переводе слов на китайский язык и помощи другим участницам в записи песни. Ранее представленный альбом «Я горю» стал лидером музыкального чарта iTunes в 52 странах. Группа (G)I-DLE состоит из шести участниц, три из которых являются гражданками Китая, Тайваня и Таиланда. Девушки дебютировали на сцене 2 мая 2018 года.

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