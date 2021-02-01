Пак Чин Ëн нашёл исполнителя для своей песни о любви

ⓒ JYP Entertainment

Певец и музыкальный продюсер Пак Чин Ëн (박진영) приступил к началу проекта по поиску исполнителей для своих неопубликованных песен. В пятницу, 26 января, стало известно имя первого победителя прослушивания. Им стала певица в жанре трот Пак Ëн А (박연아), более известная как YOYOMI (요요미). Она примет участие в записи песни под названием «Простая песня о любви» (촌스러운 사랑 노래). Это оригинальная композиция от Пак Чин Ëна, написанная в музыкальных жанрах кантри и трот. Дата релиза и другие подробности будут опубликованы на официальном YouTube-канале J.Y. Park. В ближайшее время проект будет продолжен, и многие другие исполнители, не входящие в состав JYP Entertainment, получат шанс записать песню, написанную Пак Чин Ëном.