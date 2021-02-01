Участники бой-бэндов возвращаются из армии

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Участники бой-бэнда SHINee (샤이니) готовятся к возвращению на сцену. В воскресенье, 31 января, певцы приняли участие в специальном стриминг-выпуске The Ringtone: SHINee is Back, в ходе которого рассказали о своих планах на текущий год. В частности, была затронута тема выхода нового альбома. Их последняя пластинка была выпущена в сентябре 2018 года, после чего три участника группы были призваны в армию для прохождения срочной службы по призыву. На сегодняшний день группа находится в полном составе, и уже в скором времени, возможно, ребята порадуют своих поклонников новым творчеством. Другая группа 2PM по той же причине временно приостановила свои выступления в полном составе. Последняя пластинка группы была представлена лишь в октябре 2016 года. Все участники коллектива вернулись из армии за исключением певца Чун Хо (준호), который заканчивает срочную службу в марте текущего года. Вполне возможно к этому времени 2PM представит новую музыкальную пластинку.