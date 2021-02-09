Признание (고백)





Режиссёр: Со Ын Ëн

В ролях: Пак Ха Сон, Ха Юн Гён, Кам Со Хён

Жанр: драма

Премьера: 17 февраля 2021 года





Южнокореянка О Сун работает социальным работником. В её задачи входит опека над девочкой по имени Бора. Вскоре её подопечная исчезает, а отца девочки находят мертвым. Под подозрением оказывается О Сун. Молодая офицер полиции Чи Вон считает, что та попросту не могла смотреть на насилие отца в отношении своей дочери.