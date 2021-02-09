Признание (고백)

Другой ребенок
2021-02-09
#Новости шоу-бизнеса l 2021-02-01
Режиссёр: Со Ын Ëн
В ролях: Пак Ха Сон, Ха Юн Гён, Кам Со Хён
Жанр: драма
Премьера: 17 февраля 2021 года
Южнокореянка О Сун работает социальным работником. В её задачи входит опека над девочкой по имени Бора. Вскоре её подопечная исчезает, а отца девочки находят мертвым. Под подозрением оказывается О Сун. Молодая офицер полиции Чи Вон считает, что та попросту не могла смотреть на насилие отца в отношении своей дочери.
2021-02-09
2021-02-09
2021-02-08
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >