Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Признание (고백)

#Новости шоу-бизнеса l 2021-02-01


Режиссёр: Со Ын Ëн

В ролях: Пак Ха Сон, Ха Юн Гён, Кам Со Хён

Жанр: драма

Премьера: 17 февраля 2021 года


Южнокореянка О Сун работает социальным работником. В её задачи входит опека над девочкой по имени Бора. Вскоре её подопечная исчезает, а отца девочки находят мертвым. Под подозрением оказывается О Сун. Молодая офицер полиции Чи Вон считает, что та попросту не могла смотреть на насилие отца в отношении своей дочери.

Признание (고백)
Признание (고백)
Признание (고백)
Признание (고백)
Признание (고백)
Признание (고백)
Признание (고백)
Признание (고백)
Признание (고백)
Признание (고백)
Признание (고백)
Признание (고백)
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >