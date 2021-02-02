Расцвет цветка красной сливы перед приходом весны

Другой ребенок
2021-02-09
2021-02-02
2 февраля, город Янсан провинции Кёнсан-Намдо. До начала весны по традиционному календарю сезонов осталось два дня. На территории местного буддийского храма Тхондоса расцвело дерево красной сливы, привлекая восторженные взгляды окружающих.
(Yonhap News)
2021-02-09
2021-02-09
2021-02-08
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