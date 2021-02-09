Необычный способ сплагиатить K-pop песню

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Друзья! В этом выпуске вас ждут две самые необычные за последнее время новости. Звучит интригующе, правда? Итак, в новом выпуске нашей рубрики мы расскажем об очень необычном случае плагиата на K-pop песню, а еще о новом мюзикле, который будет поставлен по одному из самых популярных сериалов 2019 года. Думаю, вам уже не терпится узнать подробности, поэтому не забудьте присоединиться к нашему эфиру!