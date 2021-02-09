Раньше погода влияла на жизнь людей гораздо больше, чем сейчас. Во времена, когда не было ни связи, ни прогнозов, ни транспорта, сильный дождь или ветер мог легко переменить планы людей, при этом сообщить об изменении планов не всегда было возможно. В нашем выпуске вы услышите песни, в которых поётся о том, как погода повлияла на жизненные ситуации героев.





Выпуск 500. Песни о погоде

* Песня «Чонсон арари» – Ким Бён Ги, Пак Кён Вон (вокал)

* Песня для женского голоса «Ветер» – Ким На Ри (вокал)

* Отрывок из пхансори «Сказание о битве у Красных скал», в котором Чжугэ Лян молит о юго-восточном ветре – Чон Гвон Чжин (вокал)