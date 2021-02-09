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США и Япония будут способствовать денуклеаризации Корейского полуострова

#Последние события на Корейском полуострове l 2021-02-04

На пути к воссоединению

ⓒ YONHAP News

28 января президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга обсудили в телефонном разговоре ряд важных вопросов двусторонних отношений. Естественно, они не могли не затронуть ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и, в частности, на Корейском полуострове. Более подробно о содержании телефонного разговора лидеров двух стран расскажет доктор О Гён Соп из Корейского института национального воссоединения.

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