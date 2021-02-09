США и Япония будут способствовать денуклеаризации Корейского полуострова

Другой ребенок
2021-02-09
#Последние события на Корейском полуострове l 2021-02-04
28 января президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга обсудили в телефонном разговоре ряд важных вопросов двусторонних отношений. Естественно, они не могли не затронуть ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и, в частности, на Корейском полуострове. Более подробно о содержании телефонного разговора лидеров двух стран расскажет доктор О Гён Соп из Корейского института национального воссоединения.
2021-02-09
2021-02-09
2021-02-08
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >