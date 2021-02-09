Банковская система в КНДР

Другой ребенок
2021-02-09
#Сближаясь с Севером l 2021-02-04
В прошлый раз мы узнали, что в Северной Корее нет коммерческих банков, а Центральный банк КНДР является государственной организацией, которая выделяет деньги по указанию правительства и управляет работой других банков. Однако с распространением рыночной экономики в стране появились региональные банки. Более подробно о них расскажет адвокат О Хён Чжон.
2021-02-09
2021-02-09
2021-02-08
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