Банковская система в КНДР

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В прошлый раз мы узнали, что в Северной Корее нет коммерческих банков, а Центральный банк КНДР является государственной организацией, которая выделяет деньги по указанию правительства и управляет работой других банков. Однако с распространением рыночной экономики в стране появились региональные банки. Более подробно о них расскажет адвокат О Хён Чжон.