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Банковская система в КНДР

#Сближаясь с Севером l 2021-02-04

На пути к воссоединению

ⓒ Getty Images Bank

В прошлый раз мы узнали, что в Северной Корее нет коммерческих банков, а Центральный банк КНДР является государственной организацией, которая выделяет деньги по указанию правительства и управляет работой других банков. Однако с распространением рыночной экономики в стране появились региональные банки. Более подробно о них расскажет адвокат О Хён Чжон.

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