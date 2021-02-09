Фильма «Минари» номинирован на «Золотой глобус»

ⓒYONHAP News

Фильм «Минари» американского режиссёра корейского происхождения Ли Исаака Чона номинирован на премию «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Претенденты на премию в этой категории были объявлены 3 февраля Голливудской ассоциацией иностранных журналистов (HFPA). Соперниками в борьбе за награду в этой категории будут фильмы «Ещё по одной» (Дания), «Ла Йорона» (Франция - Гватемала), «Вся жизнь впереди» (Италия) и «Ты и я» (Франция - США). Сюжет фильма основан на истории жизни самого режиссёра, родители которого в 80-х годах прошлого века переехали в штат Арканзас и начали заниматься сельским хозяйством. Роли в картине сыграли американский актёр корейского происхождения Стивен Ян, прославившийся благодаря сериалу «Ходячие мертвецы», актрисы Хан Е Ри и Юн Ё Чжон. На прошлогоднем кинофестивале «Сандэнс» картина «Минари» получила приз жюри и приз зрительских симпатий. Кроме того, фильм стал лауреатом премии Американского института киноискусства «AFI Awards 2020», войдя в десятку лучших фильмов по версии института.

Однако тот факт, что картина «Минари» представлена в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», вызвал в США волну критики, поскольку фильм был снят американской кинокомпанией американским режиссёром и с участием американского актёра в главной роли. Тем не менее, по правилам премии «Золотой глобус» для включения в главную категорию «Лучший фильм» минимум 50% диалогов в картине должно быть на английском языке, в то время как в «Минари» большая часть диалогов на корейском. Критику вызвал и тот факт, что актриса Юн Ё Чжон, которую журнал Entertainment назвал самым многообещающим кандидатом, не была номинирована на премию «Лучшая женская роль второго плана».

78-я церемония вручения премии «Золотой глобус» состоится 28 февраля и впервые в истории будет проводиться в режиме онлайн в связи с пандемией COVID-19. «Золотой глобус», наряду с премией «Оскар», считается одной из двух крупнейших кинопремий США.