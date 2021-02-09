В РК опубликована «Белая книга по обороне» за 2020 год

ⓒYONHAP News

Северная Корея расширила арсенал баллистических ракет и укрепила силы специального назначения. Об этом говорится в «Белой книге по обороне» за 2020 год, опубликованной 2 февраля южнокорейским военным ведомством. В документе говорится, что в настоящее время в состав стратегических сил КНДР входят 13 ракетных бригад. Среди них значатся ракеты класса «Скад» с малой дальностью действия от 300 до 1.000 км, ракеты типа «Нодон» с дальностью действия 1.300 км и ракеты «Мусудан» с дальностью действия свыше 3.000 км. Велика вероятность, что в прошлом году Пхеньян сформировал дополнительные ракетные подразделения, оснащённые северокорейскими версиями ракет типа «Искандер», ATACMS, а также баллистическими ракетами средней дальности типа «Хвасон-12». У Пхеньяна имеется 50 кг оружейного плутония, которого достаточно для создания до 10 ядерных боеприпасов, а технология миниатюризации ядерной боеголовки достигла «значительного» уровня. Такая оценка приводится в документе на протяжении двух лет подряд.

Япония названа в документе «соседним государством», с которым необходимо сотрудничать ради мира и процветания не только двух стран, но и всей Северо-Восточной Азии. По сравнению с предыдущей версией «Белой книги» оценка значимости отношений с Японией приобрела более нейтральный характер. Так как прежде Япония описывалась как «соседнее государство, близкое географически и культурно, и как партнёр, сотрудничество с которым необходимо для мира и процветания в мире». Упоминание о разногласиях с Китаем из-за размещения на территории РК американских комплексов ПРО THAAD на этот раз было исключено.