Власти Ирана освободили экипаж южнокорейского танкера

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Власти Ирана приняли решение освободить экипаж южнокорейского танкера MT Hankuk Chemi, за исключением капитана. Об освобождении экипажа сообщил 2 февраля представитель министерства иностранных дел Ирана. Соответствующее решение было принято по просьбе южнокорейского правительства и из гуманных соображений. О принятом решении сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с заместителем министра иностранных дел РК Чхве Чжон Гоном. Сам танкер и его капитан останутся в Иране до тех пор, пока не будут завершены судебные процедуры по данному вопросу. Между тем, власти Ирана пообещали обеспечить капитану танкера достаточную помощь по консульским и другим вопросам. Во время задержки судна на борту находились 20 членов экипажа - 11 граждан Мьянмы, 5 южнокорейцев, 2 индонезийца и 2 вьетнамца.

Судно было захвачено 4 января в Ормузском проливе Корпусом стражей исламской революции Ирана под предлогом загрязнения окружающей среды. Однако члены экипажа утверждают, что судно проходит ежегодный осмотр, при этом в последний раз техосмотр проводился три месяца назад, что исключает возможность загрязнения. В связи с этим можно предположить, что доводы иранского правительства – лишь предлог. Истинная причина задержания танкера может крыться в замороженных иранских активах в южнокорейских банках на сумму 7 млрд долларов. Ранее оплата за иранскую нефть производилась на счета южнокорейских банков, средства которых затем шли на закупку экспортной продукции для Ирана. Однако после возобновления санкций США против Ирана эти средства оказались замороженными. Вполне вероятно, что задержка южнокорейского судна производилась с целью разрешения вопроса замороженных активов с учётом того, что в США к власти пришёл новый президент, который может возобновить ядерные переговоры с Ираном.