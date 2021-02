Новый альбом группы EPIK HIGH

Первая неделя февраля посвящена обзору десятого студийного альбома группы EPIK HIGH (에픽하이), представленного 18 января. Речь идёт о музыкальной пластинке под названием «Epik High здесь» (Epik High Is Here). Представленная работа является первой частью альбома, вторая – будет выпущена позднее. В недавнем интервью один из участников коллектива Tablo рассказал о главной идее выпущенной пластинки. Неважно, что ты сейчас знаешь, насколько ты умён или опытен. Опыт прожитой жизни, подчеркнул певец, говорит о том, что всегда приходится начинать с самого начала, т.е. с ноля, и в каком-то смысле сам альбом является новым началом, новой ступенью в творчестве Epik High. Об этом как раз-таки поётся в музыкальном треке «Нулевой урок» (Lesson Zero), прозвучавшем в начале эфира.

В этот раз в записи альбома Epik High принимали многие южнокорейские артисты. Первый титульный трек «Розарий» (Rosario), в частности, был записан с певицей CL и рэпером ZICO. Слово «розарий» в переводе на русский язык означает традиционные католические чётки или молитву, читаемую по этим чёткам. Не будет преувеличением сказать, что это одна из лучших песен альбома. Она несёт в себе послание всем тем, кто желает несчастье и неудачу другим людям. Второй титульный трек был исполнен с очаровательной певицей Heize (헤이즈). Это песня «Словно история из моей жизни» (내 얘기 같아). Она в отличие от других музыкальных треков была записана без ударных, в стиле саундтрека к фильму или сериалу. Как вы уже успели убедиться, большинство песен в альбоме были исполнены совместно с другими артистами. В их числе оказался певец Ким Са Воль (김사월). Это песня довольно с интересным названием Leica (라이카). У многих это слово ассоциируется с фотокамерой немецкой компании Leica Camera. В каком-то смысле песня связана с ней. Ведь в ней поётся о фотографиях, воспоминаниях, событиях из жизни. В завершение рубрики прозвучала ещё одна песня «Настоящее преступление» (True Crime), записанная вместе с певицей Miso (미소).





ⓒ Hours Entertainment