Женщина на 9,9 миллиарда вон (9) 이게 말이 돼요?

Диалог недели

재훈(Чжэ Хун): 서연 씨도 입바른 소리할 처지는 아니지 않나요?

Со Ён, вы не в том положении, чтобы критиковать другого человека.

서연(Со Ён): 무슨 뜻이에요?

Что это значит?

재훈(Чжэ Хун): 나 모르게 빼돌린 1억, 그거 어떻게 했어요?

За моей спиной вы украли сто миллионов вон, где эти деньги?

남편 몰래 카드빚 진 거 막았나? 아님 비상금으로 챙겼어요?

Незаметно от мужа погасили задолженность по кредитной карте? Или поло¬жили на сберегательный счет?

서연(Со Ён): 1억이라뇨? 대체 누가...

Сто миллионов вон? Кто? Я?

재훈(Чжэ Хун): 서연 씨 상식적으로 생각해봐요.

Со Ён, подумайте логически.

100억이면 100억이지, 1억 빠지는 99억...

Если 10 миллиардов вон, то понятно. А тут 9,9 миллиарда вон без ста миллио¬нов вон.

이게 말이 돼요?

По-вашему, это нормально?





Фраза недели

이게 말이 돼요

[И-ге-ма-ри-двэ-ё]

По-вашему, это нормально





Грамматика

이게 – сокращенная форма от фразы «이것이», т.е., местоимение 이것, что переводится как «это» и окончание основного падежа 이. Далее идет 말이 돼요. 말 – существительное, которое означает «язык», «речь». К этому существительному присоединилось окончание основного падежа 이. 돼요 – от глагола 되다, который означает «стать», «являться», быть нормальным», «быть довольно хорошим». И к этому глаголу присоединилось окончание неофициально-вежливого стиля речи 요 и в конце вопросительный знак. Все вместе получается 이게 말이 돼요?, что дословно переводится как «это – нормальная речь?». На самом деле 말이 되다 – это идиома, которая означает «речь совпадает с логикой», «речь звучит логично». Пользуясь данным выражением, говорящий судит о речи или поведении собеседника. Либо какой-то факт или новость звучит невероятно, тогда так же можно использовать, выражая удивление.





Внимание

☞ синонимы : 말이 되는 소리를 해(요), 말도 안 돼(요)

☞ в форме разговорной речи : 이게 말이 돼?

☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи : 이게 말이 돼요?

☞ в форме официально-вежливого стиля речи : 이게 말이 됩니까?





Передача "Говорим как герои сериалов" подготавливается при консультационной помощи Пак Чи Ён, бывшего профессора института лингвистического образования Сеульского государственного университета.



