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Корейский тигр

2021-02-08

Новости




В Южной Корее наступили последние холода, предвещающие скорый приход весны. На слегка заснеженном фоне очень естественно смотрятся корейские тигры, обитающие в зоопарке при парке аттракционов Everland.  

(Yonhap News)


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