Корейский тигр

Другой ребенок
2021-02-09
2021-02-08
В Южной Корее наступили последние холода, предвещающие скорый приход весны. На слегка заснеженном фоне очень естественно смотрятся корейские тигры, обитающие в зоопарке при парке аттракционов Everland.
(Yonhap News)
2021-02-09
2021-02-09
2021-02-08
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