Компания Payperse - разработчик платформы больших данных, оптимизированной для мобильных платежей

ⓒ PayPerse

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Сегодня мы представим компанию PayPerse (페이퍼스), которая разработала бизнес-модель больших данных на основе QR-кода. С подробностями – президент компании г-н Ли Сон Вон.





Компания PayPerse собирает и анализирует данные о мобильных платежах с помощью QR-кодов, чтобы создать новый источник дохода. Такой бизнес-модели раньше не было. Мы зарегистрировали патенты на сбор данных о платежах с использованием QR-кодов в Республике Кореея и США, а в этом году планируем сделать это в Китае и Индии.





Ранее г-н Ли Сон Вон работал в компании, которая занималась разработкой решений для мобильных платежей и технологий больших данных. Основными клиентами компании были банки Юго-Восточной Азии. Столкнувшись с проблемой, создаваемой платёжной системой предприятий электронной коммерции и поставщиками услуг обмена сообщениями, банки хотели найти новое решение для обеспечения стабильного дохода. Г-н Ли Сон Вон выдвинул бизнес-идею, которая удовлетворила бы магазины, платёжные системы и банки. Для её реализации он основал собственную компанию PayPerse.





Сегодня на рынке лидируют такие поставщики услуг мобильных платежей как Alipay и Kakao Pay. Они не взимают комиссию, но быстро развиваются, собирая и анализируя данные об электронной коммерции и поведении клиентов, а также используя эти данные для маркетинга. С другой стороны, для банков платёжные сборы были одним из основных источников доходов. Если банкам будет предоставлено платёжное решение, аналогичное Alipay и Kakao Pay, они смогут обеспечить доход, оставаясь конкурентоспособными. Помня об этом, я начал свой бизнес.





Раньше чеки считались просто клочками бумаги. Но в последнее время их ценность возросла, потому что люди могут зарабатывать бонусные баллы, когда фотографируют свои чеки и отправляют снимки тем, кто в них заинтересован. По чеку легко определить, когда, где, что и как люди покупали. Однако потребителям и компаниям сложно фотографировать квитанции, проверять их подлинность и анализировать личную информацию. Компания PayPerse помогла решить эту проблему. Её динамический QR-код может хранить достаточно большой объем информации, вмещая от 400 до 500 знаков. QR-коды широко используются с тех пор, как китайские интернет-гиганты Alibaba и Tencent начали использовать их для своих мобильных платёжных платформ. Банковский счёт и мобильный телефон – это всё, что нужно пользователю. QR-коды можно использовать даже у уличных торговцев. Однако в существующей системе мобильных платежей на основе QR-кода клиенты должны отсканировать код и ввести сумму, которую нужно заплатить. Номер магазина и номер его банковского счета - единственная информация, которую имеет обычный QR-код. Динамический QR-код от PayPerse автоматически рассчитывает сумму, подлежащую оплате, и предоставляет её клиентам, чтобы ликвидировать неудобство, связанное с вводом цифр. Это также поможет уменьшить количество ошибок при оплате. Одна из важных стратегий PayPerse - локализация услуг для сбора точной информации о платежах и создания индивидуальных моделей прибыли.





ⓒ PayPerse

В каждой стране имеются свои платёжные системы и технологии. Даже способы компоновки мобильных приложений у всех разные. Если конкретная страна хочет получить решение, мы разрабатываем его в этой стране. Это наша политика. Мы создали совместные предприятия с местными компаниями, чтобы разрабатывать решения, адаптированные для конкретной страны. Платёжная индустрия, одна из ключевых государственных отраслей, не хочет открываться для иностранных компаний, а тем более для небольших стартапов. Если мы хотим работать с банками в конкретной стране и предложить что-то правительству, мы должны использовать местную компанию, у которой есть связи с правительством и финансовыми учреждениями. Именно поэтому мы создали совместные предприятия.





Какой бы превосходной ни была конкретная технология, нелегко внедрить её, если она не соответствует мировым стандартам. Технология PayPerse не только соответствует им, но и представляет новую бизнес-модель, приносящую прибыль. Компания в своей работе ориентируется на развивающиеся страны, точные данные о которых требуются многим компаниям, причём в режиме реального времени. Однако получить такие данные сложно. Компания PayPerse может предоставить точную информацию о банковском обслуживании физических лиц в развивающихся странах, используя платёжные данные, которые она собрала и проанализировала. Такой сервис не предоставляет больше никто. Есть старая корейская поговорка, смысл которой в том, что бусины приобретают ценность лишь после того, как их нанижут на нитку. Это означает, что дело нельзя считать завершённым до тех пор, пока оно не получит окончательную форму. Что касается данных, то чем их больше, тем лучше. Однако необходимо правильно анализировать данные о покупках, чтобы хорошо понимать потребителей и удовлетворять их потребности. Благодаря услуге мобильных платежей на основе QR-кода от компании PayPerse людям будет легче заниматься экономической деятельностью.