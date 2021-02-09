Переход к водородной экономике

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Страны мира прилагают усилия для создания водородной экономики. Сегодня водород привлекает внимание как новый источник энергии и путь решения таких экологических проблем как микропыль и изменение климата. О настоящем и будущем водородной экономики в Республике Корея и за рубежом расскажет директор Института экономических исследований Чхамчжоын г-н Ли Ин Чхоль.





Многие страны поставили перед собой задачу достичь углеродной нейтральности, а страны Европы и Ближнего Востока, а также США и Китай активно развивают водородную экономику. Водород -неиссякаемый источник энергии. Его легко получить, он не загрязняет окружающую среду, представляя собой источник энергии следующего поколения. Евросоюз объявил о водородной стратегии в июле прошлого года. Она предусматривает инвестиции 75 млрд евро в создание водородно-ориентированной энергетической системы, чтобы к 2050 году увеличить долю водорода в общем потреблении энергии с нынешних 3 до 14%. Китай, крупнейший в мире производитель углекислого газа, тоже вступил в борьбу за лидерство в водородной экономике.





Япония официально объявила о переходе на водородную экономику ещё в 2014 году, а богатая ресурсами Австралия зарекомендовала себя как экспортёр водорода. Даже крупные производители нефти на Ближнем Востоке вкладывают деньги в водородную энергию. Они стремятся удержать господство на мировом энергетическом рынке даже после того, как нефтяная эра закончится. Республика Корея, бедная природными ресурсами, покрывает свои потребности в ископаемом топливе за счёт импорта. Поэтому она стремится проявить инициативу в водородной экономике. Сеул поставил перед собой задачу к 2050 году достичь углеродной нейтральности, к 2040 году произвести более 6 млн электромобилей на водородных топливных элементах и построить 1.200 водородных зарядных станций. К 2030 году планируется обеспечить не менее 20% общего производства электроэнергии за счёт возобновляемых источников. Если в 2018 году в стране было всего лишь 893 автомобиля на водородном топливе, то в 2020 году - уже 10.900. Количество водородных заправочных станций увеличилось с 14 до 70, а выработка электроэнергии из возобновляемых источников за тот же период увеличилась вдвое.





Водородные автомобили, наряду с электромобилями – будущее автомобильной промышленности. Hyundai Motor, бесспорно, один из лидеров в этой области. По данным аналитического агентства SNE Research, по состоянию на конец третьего квартала прошлого года этот производитель занимал 73,8% мирового рынка электромобилей и автомобилей на водородных топливных элементах. Hanwha Group - ещё одна южнокорейская компания, которая заинтересована в водороде. Её дочерняя компания Hanwha Energy в прошлом году построила электростанцию на топливных элементах, использующую побочный продукт водорода, на промышленном комплексе «Тэсан» в городе Сосане провинции Чхунчхон-Намдо. Hanwha Total, ещё одна дочерняя компания, снабжается побочным продуктом водорода для производства энергии, достаточной для 160 тыс. домохозяйств. Тем временем SK Group приобрела 9,9% акций компании Plug Power и стала крупнейшим акционером американской компании по производству топливных элементов. Три крупных отечественных судостроителя - Hyundai Heavy Industries, Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering и Samsung Heavy Industries - начали разработку судов с водородными двигателями. Отечественные производители стали POSCO и Hyundai Steel начали заниматься водородным бизнесом, поскольку они могут производить водород, используя побочные газы своих доменных печей.





Отечественные и зарубежные компании активно расширяют водородный бизнес, видя его большой потенциал. По оценкам экспертов, в 2050 году стоимость мирового рынка водорода составит 2,5 трлн долларов. Будет создано не менее 30 млн рабочих мест. Кажется, что энергия водорода неограниченна, но есть опасения, что он наносит вред экологии. Водород можно извлекать как побочный продукт нефтехимического производства. Его можно добывать из природного газа или получить, разделив воду на водород и кислород с помощью электролиза. У всех трёх методов есть свои преимущества и недостатки. Ключ к успеху - это производство чистого водорода при одновременном снижении затрат и потерь энергии. Есть три различных типа водорода: серый, синий и золёный. Зелёный водород - самая чистая разновидность водорода, которая считается ключевым источником энергии. Но его производство стоит дорого. Помимо высоких производственных затрат, необходимо решить проблему транспортировки водорода на большие расстояния.





Итак, стартовала эра водородной экономики. Однако существуют проблемы, которые необходимо решить. Стоимость является основным препятствием на пути использования водорода в качестве повседневного источника энергии. Республике Корея необходимо развивать новые технологии, чтобы соответствовать мировым стандартам. Если другие страны примут методы, отличные от отечественных при использовании водорода, например, при зарядке, Республике Корея будет трудно возглавить водородную экономику, даже если её технологии будут лучше. Правительству необходимо разработать систему стимулов, чтобы побудить отрасль разрабатывать высокопроизводительные решения с низкими затратами.





Водородная экономика обеспечит стабильное снабжение энергией, снизит опасения по поводу загрязнения окружающей среды и изменения климата. Мы надеемся на то, что Республика Корея тщательно подготовится к достижению углеродной нейтральности к 2050 году и превратится в мирового лидера водородной экономики.