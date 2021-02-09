Привет! Это я (안녕? 나야!)





Режиссёр: Ли Хён Сок

Сценарист: Ю Сон И

В ролях: Чхве Ган Хи, Ким Ëн Гван, И Рэ, Ым Мун Сок

Жанр: драма

Премьера: 17 февраля 2021 года





37-летняя Пан Ха Ни живёт обычной жизнью. В один день она встречает собственную себя в возрасте 17 лет. Бесстрашная, полная надежд девушка помогает Ха Ни залечить душевные раны и вновь научиться любить.