Привет! Это я (안녕? 나야!)

Другой ребенок
2021-02-09
#Новости шоу-бизнеса l 2021-02-08
Режиссёр: Ли Хён Сок
Сценарист: Ю Сон И
В ролях: Чхве Ган Хи, Ким Ëн Гван, И Рэ, Ым Мун Сок
Жанр: драма
Премьера: 17 февраля 2021 года
37-летняя Пан Ха Ни живёт обычной жизнью. В один день она встречает собственную себя в возрасте 17 лет. Бесстрашная, полная надежд девушка помогает Ха Ни залечить душевные раны и вновь научиться любить.
2021-02-09
2021-02-09
2021-02-08
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