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О нас Go to KBS

Привет! Это я (안녕? 나야!)

#Новости шоу-бизнеса l 2021-02-08


Режиссёр: Ли Хён Сок

Сценарист: Ю Сон И

В ролях: Чхве Ган Хи, Ким Ëн Гван, И Рэ, Ым Мун Сок

Жанр: драма

Премьера: 17 февраля 2021 года


37-летняя Пан Ха Ни живёт обычной жизнью. В один день она встречает собственную себя в возрасте 17 лет. Бесстрашная, полная надежд девушка помогает Ха Ни залечить душевные раны и вновь научиться любить. 

Привет! Это я (안녕? 나야!)
Привет! Это я (안녕? 나야!)
Привет! Это я (안녕? 나야!)
Привет! Это я (안녕? 나야!)
Привет! Это я (안녕? 나야!)
Привет! Это я (안녕? 나야!)
Привет! Это я (안녕? 나야!)
Привет! Это я (안녕? 나야!)
Привет! Это я (안녕? 나야!)
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