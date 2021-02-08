Телеведущий Ю Чжэ Сок возвращается на KBS

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Телеканал KBS в первом полугодии представит новую развлекательную программу, ведущим которой станет популярный в стране комедиант и шоумен Ю Чжэ Сок (유재석). Название передачи пока не разглашается, сообщаются лишь ключевые направления её сюжета. Это молодость, начало и сочувствие. Главными героями станут представители местного шоу-бизнеса и молодые ребята, приехавшие Сеул в погоне за своей мечтой. Стоит отметить, что для телеведущего Ю Чжэ Сока это будет первая передача на KBS за последний год. Этот факт в значительной мере подогревает интерес к новому контенту от данного телеканала. Все подробности, включая название передачи, будут объявлены в ближайшее время.