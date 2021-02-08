В РК вышел первый фильм о космосе





В пятницу, 5 января, состоялась премьера научно-фантастического фильма «Корабль Победа» (승리호). Кинокартина была представлена на стриминговой платформе Netflix. Несколькими днями ранее, 2 января, прошла онлайн-конференция с участием актёров, принимавших участие в съёмках. Речь идёт об актёрах Сон Чжун Ги (송중기), Чин Сон Гю (진선규), Ю Хэ Чжине (유해진) и актрисе Ким Тхэ Ри (김태리). Кинокартина имеет особое значение для киноиндустрии РК, поскольку является первым в стране фильмом на тему космических приключений. В этой связи, отметил актёр Сон Чжун Ги, на съёмочную группу и актёрский состав легла большая ответственность. В то же время его напарница по сцене, актриса Ким Тхэ Ри подчеркнула, что фильм является лишь отправной точкой и выразила надежду на дальнейшее развитие данного жанра кино в РК. Режиссёр Чо Сон Хи (조성희) рассказал, что идея написать фильм о космосе, в частности, об удалении мусорных отходов из космического пространства у него появилась ещё десять лет назад, и спустя долгое время задумки были воплощены в реальность. Премьера кинокартины состоялась не в кинотеатрах страны, а через платформу Netflix. Несмотря на это, режиссёр сообщил, что у него нет сожалений по данному поводу, напротив он благодарен всем за проделанную работу и очень взволнован в ожидании реакции зрителей.