Второй сингл от CHECKMATE – уже 15 февраля

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Дебютировавшая в сентябре 2020 года группа CHECKMATE (체크메이트) готовится к выпуску второго сингла. Релиз пластинки запланирован на 15 февраля. Как сообщили в продюсерском агентстве Gracecompany, в работе над песней приняли участие известные в стране музыканты и продюсеры. Автором слов стала команда специалистов под названием Danke (당케), имеющая большой опыт работы с такими исполнителями как BTS (방탄소년단), IU (아이유), Girls' Generation (소녀시대), EXO (엑소), TWICE (트와이스). Она же принимала участие в работе над дебютным треком группы. Музыку написал продюсер Им Ю Соп (임유섭), выступающий под творческим псевдонимом Razer (레이저), и его команда Stardust (스타더스트). Группа CHECKMATE дебютировала 21 сентября 2020 года с синглом DRUM (드럼). В её составе выступают четыре участника Си Ын (시은), Су Ри (수리), Но А (노아) и Ëн Сок (용석).