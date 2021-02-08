Новые тренды телевизионных сериалов РК

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В текущем году несколько изменилось тематическое содержание телевизионных сериалов. Среди представленных работ особое внимание привлекают несколько новых трендов. Первый из них – это многожанровая историческая драма. Ярким тому примером является сериал телеканала tvN «Легенда о Ку Ми Хо» (구미호뎐). Сообщается, что в этом году выйдут ещё как минимум шесть подобных сериалов. Телеканал KBS2 анонсировал показ сериала под названием «Река восходящей луны» (달이 뜨는 강) с участием актёра Чи Су (지수) и актрисы Ким Со Хён (김소현). Особое внимание привлекает контент о демократическом движении 80-х годов. В ближайшее время будут представлены два сериала, один из них под названием «Подснежник» (설강화) будет показан на телеканале JTBC. Основное действие будет развиваться в городе Сеуле в 1987 год. Главную роль исполнит певица, участница группы BLACKPINK (블랙핑크) Чи Су (지수). Наконец, третий тренд этого года – это сериалы о недвижимости. Примером тому может служить контент от телеканала KBS2 «Агентство недвижимости