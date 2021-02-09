Другой ребенок





Две школьные подруги, Чури (которую играет актриса Ким Хэчжун) и Юна (которую играет Пак Сечжин) случайно узнают о том, что отец Чури и мать Юны встречаются тайно от своих супругов. Чури пытается донести эту информацию до своей матери Енчжу (которую играет известная актриса Ем Чжона), однако Юна считает, что взрослые дела нужно оставить взрослым. Однажды, она случайно отвечает на звонок по телефону Чури и узнает тайну, которая переворачивает весь ее мир…