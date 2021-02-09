Сериалы 2021 года

Другой ребенок
2021-02-09
#Пять минут о кино l 2021-02-02
Сегодня мы с вами поговорим не о фильмах, а о корейских сериалах. А еще точнее, посмотрим на предстоящий 2021 год и какие новинки подготовили нам корейские продюсеры. 2020 год стал богатым на сериальные хиты: вся Корея с замиранием сердца смотрела «SKY Castle», «Итэвон Класс», «Мир женатой пары», а конец года принес нас «Пентхаус». Так что же нам готовит новый телесезон?
2021-02-09
2021-02-09
2021-02-08
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