Андрей Терашкевич из Санкт-Петербурга, часть 1

Другой ребенок
2021-02-09
#Вы в эфире l 2021-02-07
Краткое содержание выпуска:
#Начало радиолюбительства с "ВЭФ-201"
#Любовь ко всему винтажному
#Печоры - красивейший город - малая родина
#Музыкальная душа
#Фото на советский фотоаппарат
#Кредо по жизни: "Что нас не убивает, делает нас сильнее"
2021-02-09
2021-02-09
2021-02-08
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