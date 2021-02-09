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Андрей Терашкевич из Санкт-Петербурга, часть 1

#Вы в эфире l 2021-02-07

Воскресный журнал

Краткое содержание выпуска:

#Начало радиолюбительства с "ВЭФ-201" 

#Любовь ко всему винтажному  

#Печоры - красивейший город - малая родина 

#Музыкальная душа 

#Фото на советский фотоаппарат 

#Кредо по жизни: "Что нас не убивает, делает нас сильнее"


Фото, сделанные Андреем на советский фотоаппарат
ⓒ Андрей Терашкевич

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