ⓒ KBS

Дата рождения: 5 мая 1977 г.

Рост: 163 см

Вес: 48 кг

Дебют: сериал «Прощай, Токио» (굿바이 도쿄), 1995 г.





Актриса Чхве Ган Хи родилась в Сеуле. Окончила старшую женскую школу Тонмён, после чего поступила на театральное отделение университета Соиль, однако вскоре оставила учёбу. Дебютировала в 1995 году в сериале «Прощай, Токио» (굿바이 도쿄). Первый фильм с участием актрисы «Страшные истории из школы для девочек» (여고괴담) вышел в 1998 году. Актриса активно снимается в сериалах и кино. В общей сложности на экраны вышло 13 фильмов и 48 сериалов с её участием. Имеет ряд наград, в том числе от телеканалов KBS, SBS и MBC.